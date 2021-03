Bologna verso la zona rossa Covid: cosa si potrà fare e cosa no



Si aggrava la situazione contagi a Bologna (l’indice Rt è a 1.35) e, stando a quanto annunciato dal sindaco Virginio Merola, la città metropolitana è “a un passo dalla zona rossa”. A rischio ora sono anche le scuole per l’infanzia, uniche oggi in presenza. Prevista la chiusura di barbieri, parrucchieri e negozi non essenziali.

