Bologna, zona rossa nelle scuole: 6000 studenti positivi al Covid in un mese a febbraio



Dai 3.614 di gennaio si è passati agli oltre 6mila di febbraio. Incidenza anche in questo caso a 350 per 100mila abitanti. L’aumento è dovuto alla variante inglese e alla maggiore diffusione del virus. L’assessore regionale alle Politiche per la salute Donini: “Situazione inedita, dati parlano da soli”

