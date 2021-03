“Brad Pitt è devastato per la sua relazione difficile col figlio Maddox”



Brad Pitt avrebbe “il cuore spezzato” per la fuga di notizie trapelata dal processo in cui è coinvolto con l’ex moglie per la custodia dei figli. Una bufera mediatica che ha travolto il divo di Hollywood, isolato contro Angelina Jolie e i suoi stessi ragazzi: “Brad sembra essere sempre più isolato dai suoi figli, ed è devastato da questo”. Pitt, secondo Page Six, non solo non avrebbe mosso alcuna azione contro l’ex moglie, ma sarebbe anche convinto che la scelta della Jolie fosse studiata ad hoc “per influenzare l’opinione pubblica prima della fine del processo”.

