Britney Spears pubblica una rara foto con i suoi due figli: Jayden e Sean Preston



Britney Spears pubblica due foto, piuttosto rare, che la vedono insieme ai suoi due figli: Jayden e Sean Preston, rispettivamente 14 e 15 anni. La pop star ha dichiarato di non aver pubblicato foto insieme a loro per diverso tempo in modo da lasciargli l’opportunità di esprimersi, e aggiunge: “Sono fortunata i miei ragazzi sono così gentili, devo aver fatto qualcosa di giusto allora”.

