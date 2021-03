Cagliari, assembramento in un bar, un uomo brandisce una motosega contro i carabinieri



Brandisce una motosega contro i carabinieri per protesta: è successo ieri a Villamar, nel Sud Sardegna. I militari si erano recalti in un locale dopo la segnalazione di un assembramento, per fare dei controlli. Un uomo, agricoltore di 40 anni, li ha minacciati con una motosega, in segno di sfida.

Continua a leggere



Brandisce una motosega contro i carabinieri per protesta: è successo ieri a Villamar, nel Sud Sardegna. I militari si erano recalti in un locale dopo la segnalazione di un assembramento, per fare dei controlli. Un uomo, agricoltore di 40 anni, li ha minacciati con una motosega, in segno di sfida.

Continua a leggere

Continua a leggere