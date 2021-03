Cala Cimenti, la moglie Erika lo ricorda: “Sono arrabbiata perché volevo morire con lui”



La moglie di Cala Cimenti ricorda il marito deceduto l’8 febbraio in seguito a una valanga. “Non sono arrabbiata con lui o con la montagna – racconta Erika -. Non ho mai voluto cambiarlo, volevo solo morire con lui sotto la neve. Non mi sento fortunata. Quel giorno avrei dovuto andare anche io con lui”

Continua a leggere



La moglie di Cala Cimenti ricorda il marito deceduto l’8 febbraio in seguito a una valanga. “Non sono arrabbiata con lui o con la montagna – racconta Erika -. Non ho mai voluto cambiarlo, volevo solo morire con lui sotto la neve. Non mi sento fortunata. Quel giorno avrei dovuto andare anche io con lui”

Continua a leggere

Continua a leggere