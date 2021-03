Calabria, anziano invalido di guerra cede il suo vaccino a ragazza di 23 anni malata di cancro



Giuseppe Trapasso, 85 anni, ex minatore e grave invalido di guerra, ha deciso di cedere il suo vaccino alla ventitreenne Carmela Rizzo, paziente oncologica in cura all’ospedale Bambin Gesù di Roma e inserita nella lista dei soggetti fragili. L’anziano ha allegato un augurio: “Di poter vivere le sue giornate in piena libertà”.

