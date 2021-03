Cambio di colore per le Regioni: quali rischiano la zona rossa da lunedì 15 marzo



La mappa dell’Italia si avvia a colorarsi quasi tutta di rosso e arancione a partire da lunedì. Per diverse Regioni si prospetta un cambio di colore a causa dell’aumento dei contagi Covid-19 e della diffusione delle varianti. In attesa del monitoraggio Iss-ministero della Salute che porterà alla firma di nuove ordinanze vediamo quali sono le Regioni che rischiano di passare in zona rossa a partire da lunedì 15 marzo.

Continua a leggere



La mappa dell’Italia si avvia a colorarsi quasi tutta di rosso e arancione a partire da lunedì. Per diverse Regioni si prospetta un cambio di colore a causa dell’aumento dei contagi Covid-19 e della diffusione delle varianti. In attesa del monitoraggio Iss-ministero della Salute che porterà alla firma di nuove ordinanze vediamo quali sono le Regioni che rischiano di passare in zona rossa a partire da lunedì 15 marzo.

Continua a leggere

Continua a leggere