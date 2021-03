Camion si ribalta sulla A4: il conducente intubato e trasportato in ospedale



Un camion si è ribaltato per cause ancora da accertare sulla carreggiata della A4, in direzione Venezia. Il conducente del veicolo, un 45enne di Bari, è stato trasportato in condizioni gravissime in ospedale. L’uomo è stato intubato e caricato sull’elisoccorso. Per l’incidente vi sono state circa 4 ore di coda lungo la A4.

