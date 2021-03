Campioni di scacchi si contendono la figlia. Il padre: “Sparita dall’Italia da un mese”



Due campioni di scacchi, separati ormai da diversi anni, vivevano in regime di affidamento condiviso per la figlia di 7 anni. I tre risiedevano a Genova e da un mese ormai il padre sostiene di non avere più notizie della bimba e dell’ex moglie. “Aveva il passaporto diplomatico. Ha portato mia figlia via dall’Italia senza il mio consenso”

