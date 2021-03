“Cara nonna, ti abbiamo protetto e ora che finalmente sei stata vaccinata continueremo a farlo”



Fanpage.it riceve e pubblica la lettera di Adriano: “Un anno fa più o meno iniziava un incubo dal quale tutt’ora proviamo a svegliarci senza riuscirci. Essere ragazzi e vivere con una nonna in casa non è facile. Oggi lei ha raggiunto questo importante obiettivo. Eppure da parte nostra non è calata e non calerà l’attenzione. Continueremo a non abbracciarla ma a mandarle i baci con la mano da qualche metro. Forse possiamo dire di aver fatto anche noi qualcosa per i nostri nonni”.

