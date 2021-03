Carla Bruni dopo la sentenza di Sarkozy: “È il mio uomo e sarò sempre dalla sua parte”



A distanza di qualche settimana dalla condanna di Nicolas Sarkozy a tre anni di reclusione per corruzione, di cui potrebbe scontarne solo uno in carcere, a parlare è sua moglie Carla Bruni. La cantante, intervistata da Vanity Fair Spagna, sottolinea quanto per lei sia importante sostenere suo marito che, d’altronde, è anche “il vero amore della sua vita”.

