Carro armato spara a pollaio, l’ironia del web e la rabbia degli abitanti: “Lì vicino abitano bimbi”



A Vivaro, comune di Pordenone, durante un’esercitazione militare, l’allevamento di polli dell’imprenditore Edoardo Da Re è stato colpito da un colpo di carro armato Blindo Centauro alle prese con un’esercitazione. Il sindaco Mauro Candido: “non vorremmo fosse stato il gesto di un qualche esagitato finalizzato a mettere in cattiva luce le Forze armate con cui intratteniamo ottimi rapporti. La popolazione è stanca di esercitazioni invasive”. Il titolare dell’allevamento: “non c’è tempo per le considerazioni in merito ai fatti, qui bisogna lavorare e andare avanti. I danni? Tanti”.

