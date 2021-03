Catania, violentarono ragazza in auto dopo serata in discoteca: due arresti dopo quattro anni



Sono stati arrestati per violenza sessuale di gruppo il 37enne Agatino Sapuppo e il 26enne Emanuele Santangelo, dopo la condanna a cinque anni e tre mesi di reclusione giunta da parte del tribunale di Catania per il reato commesso circa quattro anni fa ai danni di una giovane donna dopo una serata in discoteca.

