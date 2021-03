Cecilia Rodriguez compie gli anni e festeggia con Belen: “Alla faccia del Covid”



Le immagini di Belen e Cecilia che ballano sulle note di ritmi latini sono finiti nel mirino delle accuse da parte dei follower. In Lombardia infatti, dove vige la zona rossa, non è concesso fare visita ed amici e parenti. Non è chiaro se le sorelle Rodriguez stiano trascorrendo la quarantena sotto lo stesso tesso, ma qualora non fossero “congiunte” starebbero di certo violando le regole. Ad irritare i fan, è in particolare il messaggio condiviso da Belen: “Alla faccia del COVID abbiamo ballato lo stesso!”.

Continua a leggere



Le immagini di Belen e Cecilia che ballano sulle note di ritmi latini sono finiti nel mirino delle accuse da parte dei follower. In Lombardia infatti, dove vige la zona rossa, non è concesso fare visita ed amici e parenti. Non è chiaro se le sorelle Rodriguez stiano trascorrendo la quarantena sotto lo stesso tesso, ma qualora non fossero “congiunte” starebbero di certo violando le regole. Ad irritare i fan, è in particolare il messaggio condiviso da Belen: “Alla faccia del COVID abbiamo ballato lo stesso!”.

Continua a leggere

Continua a leggere