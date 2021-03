Celentano scrive ancora a Corona: “Se dovessi morire, non gliene fregherebbe niente a nessuno”



Adriano Celentano scrive ancora a Fabrizio Corona, consigliandoli di interrompere le idee di scioperi della fame e della sete o di attentare alla sua vita: “Se tu morissi adesso, non gliene fregherebbe davvero niente a nessuno”. E ancora: “Io so che sei un bravo ragazzo, come ti ho detto, ho un’idea”.

Continua a leggere



Adriano Celentano scrive ancora a Fabrizio Corona, consigliandoli di interrompere le idee di scioperi della fame e della sete o di attentare alla sua vita: “Se tu morissi adesso, non gliene fregherebbe davvero niente a nessuno”. E ancora: “Io so che sei un bravo ragazzo, come ti ho detto, ho un’idea”.

Continua a leggere

Continua a leggere