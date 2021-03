Chi è Elisabetta, la moglie di Bugo diplomatica e madre di suo figlio



Cristian Bugatti, in arte Bugo, il cantautore noto soprattutto per l’eliminazione a Sanremo 2020 dopo il caso Morgan, è sposato con Elisabetta, diplomatica e madre di suo figlio, nato nel 2014. I due si sono conosciuti nel 2010 e sposati nel 2011 a Nuova Dehli, in India, dove hanno vissuto fino al 2016. A Elisabetta Bugo ha dedicato la canzone “I miei occhi vedono”. Ecco cosa c’è da sapere sulla vita privata del cantante in gara a Sanremo 2021.

