Chi è Francesca Risi, la compagna di Manuel Agnelli



Tra i cantanti in gara a Sanremo 2021 c’è anche Manuel Agnelli. Il giudice di X Factor e frontman degli Afterhours è da anni legato con Francesca Risi, mamma della sua unica figlia: Emma. I due si sono conosciuti quasi vent’anni fa in una libreria e lei, che lo ha seguito ovunque, è diventata la sua curatrice di immagine e artefice di tutti i suoi eccentrici look.

