Chi è Miriam Galanti, la fidanzata di Gilles Rocca dell’Isola dei Famosi



Attrice di cinema, teatro e fiction (tra l’altro in Che Dio ci aiuti) e conduttrice in tv (Sei in un Paese meravigliosa con Dario Vergassola), è la compagna di Gilles Rocca dal 2009. Lanciata su grande e piccolo schermo, Miriam Galanti è il grande amore del concorrente dell’Isola dei famosi 2021. Nel suo passato, ha dovuto fare i conti con due gravi lutti: la morte del padre e della sorellina.

