Chi è Pier Paolo Luchetti, il primo operaio in pensione a 54 anni per “esposizione all’amianto”



“Il dramma è cominciato nel 1987. Ero entrato alla Breda. Per altri 5 avrei lavorato nella stessa azienda di mio padre [ucciso da un carcinoma al polmone], lì da sempre. Da quel momento, un bel giorno, per 3 anni l’azienda scelse di smantellare il tetto della fabbrica che era fatto con materiale tossico…”, racconta Pier Paolo Lucchetti, 54enne che il 1° aprile diventerà la prima persona in Italia ad andare in pensione grazie alla legge ‘Esposti all’amianto’.

