Chiara Ferragni e Fedez Lucia con la figlia Vittoria: le foto dopo il parto



Chiara Ferragni pubblica sui social le prime foto della baby girl all’indomani del parto. Una sorta di consacrazione al mondo di Instagram per la piccola Vittoria Lucia Ferragni, così com’è stato con Leone, immortalato dagli scatti social già dai primi giorni di vita. All’indomani del parto, l’influencer si concede una colazione con caffè e cornetto, in una tenera foto di famiglia con Fedez e la baby girl attaccata al seno: “Colazione per tre”.

Continua a leggere



Chiara Ferragni pubblica sui social le prime foto della baby girl all’indomani del parto. Una sorta di consacrazione al mondo di Instagram per la piccola Vittoria Lucia Ferragni, così com’è stato con Leone, immortalato dagli scatti social già dai primi giorni di vita. All’indomani del parto, l’influencer si concede una colazione con caffè e cornetto, in una tenera foto di famiglia con Fedez e la baby girl attaccata al seno: “Colazione per tre”.

Continua a leggere

Continua a leggere