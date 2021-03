Claudia Andreatti è diventata mamma per la prima volta: nome e sesso del bebè



Ha atteso una settimana per annunciare l’arrivo del suo primo figlio: Claudia Andreatti, ex Miss Italia e conduttrice televisiva, saluta l’arrivo di Alessandro Andrea, nato dall’amore con l’imprenditore Andrea Tognola: “Il dono più bello per celebrare il Vero significato di questa Giornata della Donna”.

