Colapesce è single: “Sogno di fidanzarmi con una splendida ragazza”



Colapesce è il cantautore siciliano che salirà sul palco di Sanremo 2021 a fianco di Dimartino. Originario di Solarino in provincia di Siracusa, Lorenzo Urciullo si divide tra la sua terra d’origine e Milano. Nella sua vita non sembra esserci spazio per una donna, o almeno non fissa: “mi è capitato di avere relazioni con persone grazie al mio lavoro, penso sia normale”, ha raccontato a Vice nel 2017. Nonostante le delusioni d’amore ricevute in passato, Colapesce sogna ancora di fidanzarsi “felicemente con una splendida ragazza”.

Continua a leggere



Colapesce è il cantautore siciliano che salirà sul palco di Sanremo 2021 a fianco di Dimartino. Originario di Solarino in provincia di Siracusa, Lorenzo Urciullo si divide tra la sua terra d’origine e Milano. Nella sua vita non sembra esserci spazio per una donna, o almeno non fissa: “mi è capitato di avere relazioni con persone grazie al mio lavoro, penso sia normale”, ha raccontato a Vice nel 2017. Nonostante le delusioni d’amore ricevute in passato, Colapesce sogna ancora di fidanzarsi “felicemente con una splendida ragazza”.

Continua a leggere

Continua a leggere