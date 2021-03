Come funzionerà la vaccinazione per chi ha già avuto il Covid



Via libera del Ministero della Salute alla somministrazione di un’unica dose di vaccino per tutti coloro che hanno già avuto in maniera sia sintomatica che asintomatica il Covid e sono guariti dall’infezione. Come si legge nella circolare firmata da Gianni Rezza, ciò è possibile, “purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa”. Esclusi gli immunodepressi, che dovranno ricevere anche il richiamo.

