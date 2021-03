Come ripartiranno le vaccinazioni in Italia: chi rifiuta Astrazeneca va in coda alla lista



In attesa della decisione dell’Ema sul futuro del vaccino AstraZeneca la cui somministrazione è stata sospesa nei giorni scorsi dopo i casi di trombosi denunciati in Germania, si ipotizza a come far ripartire la campagna vaccinale in Italia il cui obiettivo è quello di immunizzare entro la fine di settembre l’80 percento degli italiani. Tra le ipotesi più probabili l’overbooking: e quelli che non si presentano dovranno aspettare almeno tre mesi.

