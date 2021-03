Come si è arrivati all’accordo per produrre 10 milioni di dosi di vaccino Sputnik V in Italia



“Regista” dell’accordo per la produzione di 10 milioni di dosi di vaccino Sputnik V in Italia è Vincenzo Trani, presidente della Camera di Commercio Italia-Russia: “La produzione avverrà presso lo stabilimento Adienne di Caponago, in provincia di Monza Brianza, a partire da luglio. Da adesso all’estate vi sarà tra le parti un costante scambio di informazioni e materiale”.

Continua a leggere



“Regista” dell’accordo per la produzione di 10 milioni di dosi di vaccino Sputnik V in Italia è Vincenzo Trani, presidente della Camera di Commercio Italia-Russia: “La produzione avverrà presso lo stabilimento Adienne di Caponago, in provincia di Monza Brianza, a partire da luglio. Da adesso all’estate vi sarà tra le parti un costante scambio di informazioni e materiale”.

Continua a leggere

Continua a leggere