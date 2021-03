Come sta andando la campagna di vaccinazione tra insegnanti e lavoratori della scuola



Ad oggi, 10 marzo, 459.647 lavoratori della scuola docenti e non docenti hanno ricevuto una dose del vaccino, il 26,5 per cento delle 5.782.615 persone vaccinate finora in Italia e il 41,5 per cento del totale degli aventi diritto (1.107.174 persone). I dati regione per regione.

