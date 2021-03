Coronavirus, le notizie di oggi 4 marzo: via libera del Ministero a unica dose di vaccino per i guariti



Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, giovedì 4 marzo 2021. Nell’ultimo bollettino registrati 17.083 nuovi contagi e 343 morti per Covid in Italia. Nuovo Dpcm: le scuole chiudono in zona rossa e dove incidenza superiore a 250 casi settimanali su 100mila abitanti. Chiusi anche parrucchieri in zona rossa mentre in zona gialla teatri e cinema potranno riaprire dal 27 marzo. Locatelli: “Per i già infettati ci sarà una sola dose di vaccino anti covid”. Nel mondo 114.749.889 contagi e oltre due milioni di morti. Dal Regno Unito: alta protezione sugli anziani dopo una dose dei vaccini AstraZeneca e Pfizer. Biden: “Siamo in grado di vaccinare tutti gli americani entro fine maggio”.

