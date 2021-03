Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: atteso nuovo monitoraggio Iss, dopo ok di Ema ripartono le vaccinazioni con AstraZeneca in Italia



Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, venerdì 19 marzo 2021. Nell’ultimo bollettino 24.935 nuovi casi e 423 morti. Dopo il via libera dell’Ema sul vaccino AstraZeneca oggi pomeriggio alle 15 riprende la campagna vaccinale in Italia. Il vaccino anti-Covid di AstraZeneca “è sicuro, efficace, i benefici sono superiori ai rischi ed escludiamo relazioni tra casi di trombosi” e la somministrazione, ha detto la direttrice dell’Agenzia europea del farmaco Emer Cooke. Norvegia e Svezia rimandano la decisione in merito. Finora in Italia 7.366.138

Somministrazioni di vaccino. Draghi: “La priorità del Governo rimane quella di realizzare il maggior numero di vaccinazioni nel più breve tempo possibile”. Oggi il nuovo monitoraggio Iss e il possibile cambio di colore di alcune Regioni. Intanto Gerli rinuncia a incarico in Cts. Nel mondo 121.786.475 contagi, l’Ue lancia il green pass Covid per tornare a viaggiare liberamente. In Francia scatta nuovo lockdown.

