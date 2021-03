Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid, aumentano i contagi in Italia, l’EMA valuta il vaccino russo Sputnik V



Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, venerdì 5 marzo 2021. Prosegue l’aumento dei contagi: nell’ultimo bollettino registrati 22.865 nuovi casi (mai così tanti dall’inizio dell’anno) e 339 decessi, con un tasso di positività al 6.7%. Da oggi la Lombardia è in zona arancione rafforzata a causa della crescita dei casi. Ok del Ministero a unica dose di vaccino per i guariti, intanto l’Ema ha avviato la procedura che potrebbe presto portare all’approvazione dello Sputnik V. Oggi atteso il nuovo monitoraggio Iss: Lazio, Calabria, Puglia e Veneto potrebbero passare in fascia arancione, mentre Emilia Romagna, Campania, Abruzzo, Lombardia e Piemonte potrebbero finire in zona rossa. Nel mondo 115.616.238 contagi e oltre 2,5 milioni di morti. Record di decessi in Brasile: 1.9100 vittime in 24 ore. A Cuba quattro vaccini in fase III di sperimentazione.

Continua a leggere



Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, venerdì 5 marzo 2021. Prosegue l’aumento dei contagi: nell’ultimo bollettino registrati 22.865 nuovi casi (mai così tanti dall’inizio dell’anno) e 339 decessi, con un tasso di positività al 6.7%. Da oggi la Lombardia è in zona arancione rafforzata a causa della crescita dei casi. Ok del Ministero a unica dose di vaccino per i guariti, intanto l’Ema ha avviato la procedura che potrebbe presto portare all’approvazione dello Sputnik V. Oggi atteso il nuovo monitoraggio Iss: Lazio, Calabria, Puglia e Veneto potrebbero passare in fascia arancione, mentre Emilia Romagna, Campania, Abruzzo, Lombardia e Piemonte potrebbero finire in zona rossa. Nel mondo 115.616.238 contagi e oltre 2,5 milioni di morti. Record di decessi in Brasile: 1.9100 vittime in 24 ore. A Cuba quattro vaccini in fase III di sperimentazione.

Continua a leggere

Continua a leggere