Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: cambio colori Regioni, Sardegna passa da zona bianca ad arancione. Slitta invio settimanale dosi AstraZeneca



Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, sabato 20 marzo 2021. Nuove ordinanze con il cambio di colore per le Regioni sono state firmate dal ministero della Salute Speranza dopo il monitoraggio settimanale dell’ISS. Da lunedì 22 marzo il Molise diventa zona arancione, la Sardegna perde la zona bianca e diventa arancione. Resta rossa la Campania. In Puglia Emiliano ha dichiarato di stare “ragionando sull’ipotesi di stringere ulteriormente le misure rispetto a quelle previste dal governo nella zona rossa”. Ieri 25.735 contagi e 386 morti. L’indice Rt è a 1.16. Dopo il via libera dell’Ema riprendono i vaccini con AstraZeneca. L’Aifa raccomanda di non usare farmaci preventivi come aspirina o eparina. Slitta però l’invio settimanale di dosi AstraZeneca. Oggi si vaccinano con AstraZeneca il commissario per l’emergenza Figliuolo e il capo della Protezione Civile. Anche il premier Draghi in conferenza stampa dopo il via libera al decreto Sostegni ha detto che “non c’è nessun dubbio” che farà il vaccino AstraZeneca. Si sono vaccinati il premier britannico Boris Johnson e quello francese Jean Castex. Fuori dalla terapia intensiva la bambina di 11 anni che era ricoverata per Covid a Bologna. Nel mondo 122.315.998 contagi, in Francia scatta un nuovo lockdown.

