Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid, da domani tutta Italia in zona rossa o arancione. Speranza: “Tutti i vaccini sono sicuri”



Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, domenica 14 marzo 2021. Nell’ultimo bollettino del Ministero della Salute sono stati segnalati 26.062 nuovi casi e 317 decessi per Covid. Ieri è stato reso noto il piano vaccinale preparato dal Commissario straordinario, il generale Francesco Paolo Figliuolo: lo scopo è somministrare 500 mila vaccini al giorno su base nazionale, vaccinando almeno l’80% della popolazione entro il mese di settembre. Da domani, 15 marxo, passano in zona rossa Lombardia, Piemonte, Trento, Lazio, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Puglia, Veneto, Toscana, Marche. Restano in rosso anche Campania e Molise, in bianco la Sardegna: tutte le altre Regioni in arancione, tra cui anche la Basilicata. Dopo la sospensione di un lotto di AstraZeneca si attende l’esito dell’indagine e dell’autopsia sulla morte di un militare. Aifa ha approvato il vaccino Johnson&Johnson: è il primo monodose. Nel mondo 119.514.606 e oltre 2,6 milioni di morti.

Continua a leggere



Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, domenica 14 marzo 2021. Nell’ultimo bollettino del Ministero della Salute sono stati segnalati 26.062 nuovi casi e 317 decessi per Covid. Ieri è stato reso noto il piano vaccinale preparato dal Commissario straordinario, il generale Francesco Paolo Figliuolo: lo scopo è somministrare 500 mila vaccini al giorno su base nazionale, vaccinando almeno l’80% della popolazione entro il mese di settembre. Da domani, 15 marxo, passano in zona rossa Lombardia, Piemonte, Trento, Lazio, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Puglia, Veneto, Toscana, Marche. Restano in rosso anche Campania e Molise, in bianco la Sardegna: tutte le altre Regioni in arancione, tra cui anche la Basilicata. Dopo la sospensione di un lotto di AstraZeneca si attende l’esito dell’indagine e dell’autopsia sulla morte di un militare. Aifa ha approvato il vaccino Johnson&Johnson: è il primo monodose. Nel mondo 119.514.606 e oltre 2,6 milioni di morti.

Continua a leggere

Continua a leggere