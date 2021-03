Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid, domani la decisione dell’Ema sul vaccino AstraZeneca



Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, mercoledì 17 marzo 2021. Nel bollettino di ieri 20.396 nuovi contagi e 502 morti per Covid. In attesa che domani si pronunci l’Ema permane lo stop precauzionale in Italia al vaccino AstraZeneca. Speranza rassicura: “Chi ha già fatto il vaccino AstraZeneca non ha ragione di essere preoccupato”. Per gli epidemiologi i casi di trombosi tra i vaccinati sono in linea con quelli del resto della popolazione. Il Commissario straordinario Figliuolo ha esposto il nuovo piano che – una volta a regime – punta a somministrare mezzo milione dosi al giorno su base nazionale. Firmata ieri un’ordinanza per somministrare i vaccini residui a soggetti disponibili. Dodici membri nel nuovo Cts, il coordinatore sarà Locatelli. Sono oltre 7 milioni le dosi di vaccino anti-Covid somministrate finora in Italia, più di 2,1 milioni i richiami. In Francia scoperta una nuova possibile variante: quella “bretone”. In Brasile record di morti. Negli Usa le vaccinazioni procedono al ritmo di 2 milioni al giorno.

