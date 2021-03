Coronavirus, le notizie sul Covid: oggi la Giornata nazionale in memoria delle vittime della epidemia, atteso verdetto Ema su vaccino AstraZeneca



Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, giovedì 18 marzo 2021. Attesa per oggi la decisione dell’Ema sul vaccino AstraZeneca. Gli esperti dell’Oms ritengono che al momento i benefici superino i suoi rischi e raccomanda di continuare le vaccinazioni. Oggi è la giornata delle vittime del Covid: il presidente del Consiglio Mario Draghi parteciperà alla cerimonia di Bergamo, la città più colpita nella prima ondata. Eventi istituzionali sono previsti in diverse città. Nel bollettino di ieri 23.059 nuovi casi e 431 morti per Coronavirus. L’Inail, nelle nuove linee guida, raccomanda di mantenere una distanza di 2 metri quando si consumano cibi e bevande. Ad oggi sono 7.204.358 le dosi di vaccino somministrate in Italia. Nel mondo 121.196.160 contagi, le vittime causate in Brasile dal Covid-19 in un anno di pandemia hanno già superato quelle per Aids registrate negli ultimi 23 anni. L’Ue si prepara intanto a una nuova stretta sull’export dei vaccini verso il Regno Unito.

