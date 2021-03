Coronavirus, le ultime notizie di oggi sul Covid: cambio di colori in 7 regioni. Verso nuovo Dpcm: possibili restrizioni fino a Pasqua



Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, lunedì 1 marzo 2021. Ieri 17.455 contagi su 257.024 test e 192 morti per Covid. Da oggi 7 regioni cambiano colore: Lombardia, Piemonte e Marche passano in zona arancione, Molise e Basilicata in zona rossa, la Liguria in zona gialla e la Sardegna in zona bianca, prima in Italia. Nuovo Dpcm con le regole fino a Pasqua in arrivo domani: novità su spostamenti, seconde case, apertura di negozi e dei cinema e teatri a partire dal 27 marzo. Scuole chiuse da oggi in Campania, ma l’elenco degli istituti che tornano in Dad si allunga in tutta Italia. Si delinea, intanto, il nuovo piano vaccini, con fino a 500mila somministrazioni al giorno ad aprile, per raggiungere l’obiettivo di 19 milioni di vaccinazioni al mese. Al momento risultano somministrate 4.302.717 dosi, mentre sono 1.400.262 coloro che hanno ricevuto il richiamo. Nel mondo 114.067.979 di contagi e oltre due milioni e mezzo di morti. Nel Regno Unito i nuovi casi calano del 40% in una settimana.

