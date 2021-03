Coronavirus, le ultime notizie di oggi sul Covid, Curcio: “Sui vaccinati unico criterio sia l’età”. L’Ue frena sull’export di fiale



Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, mercoledì 24marzo 2021. Nell’ultimo bollettino del Ministero della salute registrato un nuovo picco di decessi: 551 morti Covid e 18.765 contagi. Si punta tutto sui vaccini che però tardano ad arrivare. “Ora si vaccini per fascia di età, e ogni città ci sarà un centro” dice il nuovo capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio. Governo al lavoro con il Cts per le misure dopo Pasqua, Ministro Speranza: “Nessuna decisione neanche su riapertura scuola”. Ad oggi vaccinati con almeno una dose 8,2 milioni di persone. Nel mondo oltre 124 milioni di casi di coronavirus e 2,7 milioni di morti per covid. L’Ue rivede meccanismo di export vaccini e ora spera negli Usa dove Biden annuncia 600 milioni di dosi entro fine maggio. Vaccinato anche Putin in Russia. In Brasile nuovo record di morti.

