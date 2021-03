Coronavirus, le ultime notizie di oggi sul Covid. Draghi sceglie Figliuolo come commissario al posto di Arcuri. Verso nuovo Dpcm, nodo chiusura scuole



Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, martedì 2 marzo 2021. Ieri 13.114 contagi su 170.633 tamponi e 246 morti per Covid, il tasso di positività sale al 7,7%. In giornata nuova riunione sul Dpcm: novità su parrucchieri, spostamenti e seconde case. Verso scuole chiuse in zona rossa dopo l’aumento di contagi tra gli under 20, ma non c’è accordo sullo stop alle lezioni in presenza in zona arancione. Draghi nomina il generale Figliuolo commissario al posto di Domenico Arcuri. Vaccini, somministrate 4.354.008 dosi e 1.411.663 persone hanno avuto già il richiamo. Nel mondo 114.428.987 contagi e oltre due milioni di morti. Dal Regno Unito: alta protezione sugli anziani dopo una dose dei vaccini AstraZeneca e Pfizer.

