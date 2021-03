Coronavirus, le ultime notizie di oggi sul Covid: il Cts chiede una stretta in tutta Italia. Nuovo piano vaccini: entro giugno 60 milioni di dosi



Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, domenica 6 marzo 2021. Ieri 23.641 contagi su 355.024 tamponi e 307 morti per Covid: il tasso di positività nel nostro Paese sale al 6,6%. Da ieri è in vigore il nuovo Dpmc con le misure fino a Pasqua ma il Cts chiede una maggiore stretta dopo aver espresso “grande preoccupazione” per l’evolversi dell’epidemia. Domani nuovo cambio di colori delle regioni: la Campania passa in zona rossa, il Veneto e il Friuli in fascia arancione. Chiuse scuole in mezza Italia per l’allarme varianti. Il Viminale ordina più controlli sulla movida. Vaccino, somministrate 5.319.432

dosi, 1.631.765 richiami effettuati. Al via nuovo piano vaccinale: entro giugno 60 milioni di dosi. Nel mondo 116.502.887 casi e oltre due milioni e mezzo di decessi. Vaccino Covid russo Sputnik: “Anticorpi nel 100% dei vaccinati”.

