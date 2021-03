Coronavirus, le ultime notizie di oggi sul Covid: in vigore i nuovi colori delle regioni. Verso nuove misure: ipotesi super zona rossa in tutta Italia



Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, lunedì 8 marzo 2021. Ieri 20.765 nuovi casi su 271.336 test effettuati e 207 morti in 24 ore. Sale il tasso di positività. Da oggi in vigore i nuovi colori delle regioni: la Campania passa in zona rossa, Veneto e Friuli Venezia Giulia in arancione. Scuole chiuse: sono oltre 5 milioni gli studenti che da oggi tornano in dad, numero che potrebbe aumentare nei prossimi giorni. Nuove misure: ipotesi super zona rossa di tre settimane per vaccinare. Il ministro Speranza: “Entro l’estate tutti vaccinati” e apre al vaccino russo Sputnik V. Al momento sono state somministrate 5.417.678 dosi e 1.652.031 persone hanno ricevuto il richiamo. In arrivo il via libera per AstraZeneca a over 65. Nel mondo 116.849.432 casi e oltre 2 milioni e mezzo di morti.

