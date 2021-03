Coronavirus, le ultime notizie di oggi sul Covid: nuovo cambio di colori delle Regioni. Vaccini, l’Ue: “Immunità di gregge entro il 14 luglio”



Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, lunedì 22 marzo 2021. Ieri 20.159 contagi su 277.086 tamponi e 300 morti per Covid. Da oggi nuovo cambio di colore per le regioni: Molise e Sardegna passano in zona arancione, nessuno in zona gialla fino a dopo Pasqua. Procede a rilento il piano vaccinale: Italia ferma a 200mila vaccini al giorno. Al momento sono state somministrate 7.841.399 dosi e 2.489.051 di persone hanno ricevuto il richiamo. Caos in Lombardia per le prenotazioni saltate. Nel mondo oltre 123 milioni di casi e 2,7 milioni di morti. Ieri record di vaccinati nel Regno Unito: quasi 850mila somministrazioni in un solo giorno. Oggi la Germania decide sul prolungamento del lockdown.

