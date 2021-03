Coronavirus, le ultime notizie di oggi sul Covid: verso cambio colori delle regioni e nuove misure. Vaccino AstraZeneca, Aifa: “Efficace contro malattia”



Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, venerdì 12 marzo 2021. Ieri 25.673 contagi e altri 373 morti. Il tasso di positività sale al 6,9%. Oggi si decide il cambio di colori delle regioni: quasi tutta Italia rischia di passare in zona rossa da lunedì 15 marzo, inclusi il Lazio, la Lombardia e il Friuli Venezia, Giulia, solo la Sicilia. Oggi alle 9.30 incontro informale governo-Regioni in vista del Cdm convocato alle 11,30, in cui si deciderà sulle nuove restrizioni: verso chiusure nel weekend e Pasqua blindata. In Sicilia, si indaga sulla morte di un militare il giorno dopo la somministrazione del vaccino: sospeso lotto di AstraZeneca in tutta Italia. Aifa: “Nessun nesso, siero efficace contro malattia”. Anche Danimarca, Norvegia e Islanda sospendono il vaccino di Astrazeneca in via precauzionale per indagare su alcuni presunti effetti avversi. Intanto, Ema approva uso vaccino Johnson&Johnson. Nel mondo 118.570.341 di casi e 2.629.528 morti. La Gran Bretagna supera i 125mila decessi.

Continua a leggere



Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, venerdì 12 marzo 2021. Ieri 25.673 contagi e altri 373 morti. Il tasso di positività sale al 6,9%. Oggi si decide il cambio di colori delle regioni: quasi tutta Italia rischia di passare in zona rossa da lunedì 15 marzo, inclusi il Lazio, la Lombardia e il Friuli Venezia, Giulia, solo la Sicilia. Oggi alle 9.30 incontro informale governo-Regioni in vista del Cdm convocato alle 11,30, in cui si deciderà sulle nuove restrizioni: verso chiusure nel weekend e Pasqua blindata. In Sicilia, si indaga sulla morte di un militare il giorno dopo la somministrazione del vaccino: sospeso lotto di AstraZeneca in tutta Italia. Aifa: “Nessun nesso, siero efficace contro malattia”. Anche Danimarca, Norvegia e Islanda sospendono il vaccino di Astrazeneca in via precauzionale per indagare su alcuni presunti effetti avversi. Intanto, Ema approva uso vaccino Johnson&Johnson. Nel mondo 118.570.341 di casi e 2.629.528 morti. La Gran Bretagna supera i 125mila decessi.

Continua a leggere

Continua a leggere