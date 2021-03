Coronavirus, le ultime notizie di oggi sul covid: verso nuovo Dpcm, attesa per monitoraggio e cambio colori regioni



Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, giovedì 11 marzo 2021. Si va verso un nuovo Dpcm con nuove misure restrittive come chiesto dal Cts. Oggi vertice tra Governo e Regioni. Draghi attende il nuovo monitoraggio dell’Iss che porterà al cambio di colore di alcune regioni, venerdì nuovo Consiglio dei ministri per decidere. Nell’ultimo bollettino registrati ulteriori 22.409 contagi su 361.040 tamponi e 332 morti per Covid. Regioni e Comuni anticipano la stretta: ordinanze da nord a sud. Speranza: “Covid corre veloce, pronte nuove misure per contrastare la variante inglese”. Iss: variante inglese domina su quella brasiliana e sudafricana. L’Italia supera i 6milioni di vaccinati con la prima dose mentre sono 1,8 i vaccinati completi. Si attende il nuovo piano vaccini. Nel mondo 118 milioni di contagi e 2,6 milioni di decessi covid. In Brasile record di morti: 2.286 nelle ultime 24 ore.

Continua a leggere



Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, giovedì 11 marzo 2021. Si va verso un nuovo Dpcm con nuove misure restrittive come chiesto dal Cts. Oggi vertice tra Governo e Regioni. Draghi attende il nuovo monitoraggio dell’Iss che porterà al cambio di colore di alcune regioni, venerdì nuovo Consiglio dei ministri per decidere. Nell’ultimo bollettino registrati ulteriori 22.409 contagi su 361.040 tamponi e 332 morti per Covid. Regioni e Comuni anticipano la stretta: ordinanze da nord a sud. Speranza: “Covid corre veloce, pronte nuove misure per contrastare la variante inglese”. Iss: variante inglese domina su quella brasiliana e sudafricana. L’Italia supera i 6milioni di vaccinati con la prima dose mentre sono 1,8 i vaccinati completi. Si attende il nuovo piano vaccini. Nel mondo 118 milioni di contagi e 2,6 milioni di decessi covid. In Brasile record di morti: 2.286 nelle ultime 24 ore.

Continua a leggere

Continua a leggere