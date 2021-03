Coronavirus, le ultime notizie di oggi sul Covid, verso nuovo misure. Il presidente Mattarella si vaccina



Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, martedì 9 marzo 2021. Ieri, secondo il bollettino, ci sono stati 13.902 contagi su 184.684 tamponi e 318 morti: superati in Italia i 100mila decessi al mondo, quinto paese al mondo per mortalità. Verso nuovo misure restrittive: oggi vertice del Cts. Tra le ipotesi, super zona rossa in tutta Italia, coprifuoco anticipato, chiusure generalizzate nei weekend. Vaccini, somministrate ad oggi 5.587.592 dosi mentre 1.697.225 hanno ricevuto il richiamo. Oggi si vaccina il presidente della Repubblica Mattarella. Ok del Ministero della Salute all’uso di AstraZeneca per gli over 65. Accelera il piano vaccinale: obiettivo 60 milioni di dosi entro giugno. Nel mondo 117.148.248 i casi e 2.600.063 i morti.

