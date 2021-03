Coronavirus ultime notizie 21 marzo 2021



Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, sabato 20 marzo 2021. Nell’ultimo bollettino registrati 23.832 nuovi contagi su 354.480 tamponi e 401 morti per Covid. Da domani cambiano di nuovo i colori delle regioni: Da lunedì 22 marzo il Molise diventa zona arancione, la Sardegna perde la zona bianca e diventa arancione. Il Ministro della salute Speranza: sistema dei colori confermato anche dopo il 6 aprile. La variante brasiliana individuata in Sardegna per la prima voltaRiprende a pieno ritmo la campagna vaccinale: finora somministrate 7,7 milioni di dosi mentre sono 2,4 milioni le persone completamente vaccinate. Il vaccino anti-Covid “è la vera soluzione, ci fidiamo delle autorità regolatorie e la sospensione di AstraZeneca è un segno di attenzione che dovrebbe aumentare il livello di fiducia” ha spiegato Speranza. Nel mondo 12 milioni di contagi e 2,7 milioni di morti covid. A Londra protesta anti-lockdown con centinaia senza mascherina e diversi fermi. In Usa folla per lo “spring break”: stato di emergenza a Miami.

