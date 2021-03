Coronavirus ultime notizie 25 marzo 2021



Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, giovedì 25 marzo 2021. Nell’ultimo bollettino registrati ulteriori 21.276 contagi e 460 morti. Attesa per i dati del nuovo monitoraggio dell’Iss che porteranno al cambio di colore per alcune regioni. A rischio zona rossa la Toscana, a rischio anche Valle d’Aosta e Calabria. Al contrario l’unica candidata certa al passaggio dal rosso all’arancione è il Lazio. Continua la campagna vaccinale con 8,5 milioni di dosi somministrate. Intanto Draghi annuncia la programmazione per le riaperture dopo Pasqua a partire dalle scuole. Nel mondo oltre 124 milioni di casi e oltre 2,7 milioni di morti. AstraZeneca chiede ok a Ue per stabilimento di Halix e invia nuovi dati su efficacia a Usa. Sull’export dei vaccini, intesa tra Londra e la Ue con quest’ultima che spera ora anche in un accordo con gli Usa per avere nuove dosi. Negli Stati uniti superati i 30 milioni di casi. Lockdown a Vienna per Pasqua.

