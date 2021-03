Cos’è il passaporto Covid europeo e come funzionerà: la proposta dell’Ue



Un passaporto Covid vero e proprio, questa è la proposta legislativa portata avanti dalla Commissione europea per riprendere a viaggiare nel continente in sicurezza. Il digital green pass – annunciato da Ursula Von der Leyen – terrà conto del vaccino e del risultato dei tamponi fatti nel caso in cui non lo si abbia ancora ricevuto, ma anche della eventuale guarigione dal virus. La presidente garantisce che la privacy e la sicurezza dei dati saranno prioritarie.

