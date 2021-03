Cosenza, mancano le seconde dosi di vaccino per il richiamo agli ultra 80enni della provincia



Centinaia di anziani di comuni in provincia di Cosenza hanno ricevuto una telefonata che li informa dell’assenza di vaccini Pfizer per il secondo richiamo destinato a over 80 in condizioni di estrema fragilità. Le dosi destinate agli anziani sono normalmente conservate in automatico in previsione di un richiamo dopo 21 giorni. Il timore è che siano state somministrate a terzi.

