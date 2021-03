Covid-19: crescita dei contagi settimanali rallenta, accelera quella di ricoveri e terapie intensive



I dati settimanali rilevano un rallentamento della crescita dei nuovi casi di Covid-19, mentre continuano ad aumentare i ricoveri in ospedale e in terapia intensiva. In tredici Regioni i nuovi casi sono stati di più rispetto a quelli della settimana precedente. A livello nazionale la crescita è del 9,5% per quanto riguarda i contagi, 16,2% per i ricoveri e 18,3% per le terapie intensive.

