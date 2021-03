Covid 19, quando saranno vaccinati i bambini



Al momento gli under 16 sono esentati dalla vaccinazione contro il Coronavirus, ma nel giro di qualche mese la situazione potrebbe presto cambiare. Anche in Italia. In Israele ci sono già centinaia di piccoli pazienti di età compresa che hanno ricevuto il siero, senza nessuna reazione avversa. E sono molte le società farmaceutiche – da Moderna a Johnson&Johnson, passando per AstraZeneca – che hanno fatto partire sperimentazioni su minori.

Continua a leggere



Al momento gli under 16 sono esentati dalla vaccinazione contro il Coronavirus, ma nel giro di qualche mese la situazione potrebbe presto cambiare. Anche in Italia. In Israele ci sono già centinaia di piccoli pazienti di età compresa che hanno ricevuto il siero, senza nessuna reazione avversa. E sono molte le società farmaceutiche – da Moderna a Johnson&Johnson, passando per AstraZeneca – che hanno fatto partire sperimentazioni su minori.

Continua a leggere

Continua a leggere