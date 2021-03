Covid a Sanremo e Imperia, su casi e ricoveri: “Colpa della Francia e di chi non usa la mascherina”



Casi di Coronavirus e ricoveri in aumento in provincia di Imperia nei giorni del Festival di Sanremo 2021: sono, infatti, 108 i casi positivi registrati solo oggi nel territorio, contro gli 85 di ieri. Secondo l’Asl 1 Imperia questa situazione è dovuta “sia alla vicinanza con la Costa Azzurra, zona Bordeaux, ma anche per lo scarso civico della popolazione che non indossa la mascherina e contribuisce a creare assembramenti”. Da ieri misure più restrittive proprio nella città dei fiori.

